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Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı - Son Dakika

Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı

03.11.2021 09:28

BEYKOZ'da motosikletli, sürücüsünün yolda bir anda dönüş yaptığı hafif ticari araca çarptı.

BEYKOZ'da motosikletli, sürücüsünün yolda bir anda dönüş yaptığı hafif ticari araca çarptı. Motosikletlinin çarpmanın etkisiyle otomobilin camında asılı kaldığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı. Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, otomobilin camında asılı kaldı. Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"CAMDA ASILI KALDI, KURTARARAK YERE YATIRDIK"

Kazayı görerek yardıma giden Hüseyin Deniz, "Araç buradan dönüş yapmaya çalışıyordu. Sinyalini verdi, motosiklet sürücüsünü görmedi. Bayağı mesafe vardı. Motosikletin de hızı vardı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle kafası cama sıkıştı. İndirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Kafasında ve kolunda yara vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayı gören Muhammet Lenk ise "Motosiklet direk araca çarptı. Motorcu arkadaşın kafası camdaydı. Arkadaşımla birlikte kafasını camdan çıkardık, yere yatırdık. Camda asılıydı. İlk yardım bilen bir kişi müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.


- İstanbul
Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı
Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı
Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı
Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı
Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı
Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı
Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı

Mehmet Akyüz, Motosiklet, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da feci kaza; motosikletli otomobilin camında asılı kaldı - Son Dakika
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