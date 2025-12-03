Beyoğlu\'nda Taksi Yangını

Beyoğlu'nda hareket halindeki bir takside çıkan yangın yolcuların panikle dışarı fırlamasına neden oldu. İçinde 3 kişinin bulunduğu taksiden, seyir hâlindeyken aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurarak yolcuları güvenli alana yönlendirdi. Kısa süre içinde alevlere teslim olan taksi, çevrede büyük endişe yaratırken olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde aracın alevler içinde kaldığı ve çevredekilerin panikle uzaklaştığı görülüyor.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KURTARDI

Yangın, saat 22.20 sıralarında Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki takside çıktı. İddiaya göre, Duran K.'nın kullandığı 34 TFD 13 plakalı taksi, içindeki 3 yolcu ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Taksiden yükselen alevleri fark eden şoför Duran K. aracı kenara çekerek yolcuları indirdi.

TRAFİK AKSADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan taksiyi söndürürken, olay nedeniyle Refik Saydam Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan taksi çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.