Beyoğlu'nda Taksi Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyoğlu'nda Taksi Yangını

Beyoğlu\'nda Taksi Yangını
03.12.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir taksi yanarak trafiği etkiledi. Şoför yolcuları kurtardı, itfaiye müdahale etti.

Beyoğlu'nda hareket halindeki bir takside çıkan yangın yolcuların panikle dışarı fırlamasına neden oldu. İçinde 3 kişinin bulunduğu taksiden, seyir hâlindeyken aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurarak yolcuları güvenli alana yönlendirdi. Kısa süre içinde alevlere teslim olan taksi, çevrede büyük endişe yaratırken olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde aracın alevler içinde kaldığı ve çevredekilerin panikle uzaklaştığı görülüyor.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KURTARDI

Yangın, saat 22.20 sıralarında Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki takside çıktı. İddiaya göre, Duran K.'nın kullandığı 34 TFD 13 plakalı taksi, içindeki 3 yolcu ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Taksiden yükselen alevleri fark eden şoför Duran K. aracı kenara çekerek yolcuları indirdi.

TRAFİK AKSADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan taksiyi söndürürken, olay nedeniyle Refik Saydam Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan taksi çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Taksi Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Güney Kore’ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15’e indirecek ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar AYM o düzenlemeyi iptal etti Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı Biri hastanede yaşam savaşı veriyor Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

23:36
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’dan Fenerbahçe’ye transfer önerisi: 2 isim verdi
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 2 isim verdi
23:07
Düzenleme komisyondan geçti Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam
22:33
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK’ye sevk edildi
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi
21:59
Büyükçekmece Adliyesi’nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
21:11
AK Partili Çelik’ten Barzani’nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
21:00
Utanmadan kayda da aldılar Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2025 01:23:33. #7.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Taksi Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.