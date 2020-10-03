Beyşehir Belediyesi kamelya, bank ve otobüs durağı üretiyor - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi, kentin ihtiyacı olan kamelya, bank ve otobüs duraklarını kendi kademesindeki atölyelerde üretiyor.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin ihtiyacını karşılamak ve kent estetiğine katkıda bulunmak amacıyla belediye kademelerindeki atölyelerde imalatı yapılan bank, kamelya ve otobüs duraklarının ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet sunduğunu belirtti.

Üretilen bank ve kamelyaların göl kıyılarının yanısıra ilçenin merkez ve dış mahallelerindeki park, bahçe, okul ve ibadethane, çeşme başlarına yerleştirildiğini aktaran Bayındır, çöp kovası ve çeşitli gereçlerin de atölyelerde üretiminin yapılarak ilçenin hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Beyşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştirdiği imalat çalışmalarıyla ilçenin ihtiyacını karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Bayındır, şunları kaydetti:

"Şehrimizin yaşam kalitesine değer katmak noktasında gayretle çalışırken, kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Kadememizde bulunan atölyelerde personelimiz tarafından daha düşük maliyetle otobüs durağı, bank ve kamelyaların üretimini gerçekleştiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi hep birlikte üreten Beyşehir anlayışı ile örnek olmaya devam ediyoruz."