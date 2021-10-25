Üye Girişi
Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım - Son Dakika

Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım

25.10.2021 10:35

Son günlerde iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren vakıflardan biri olan TÜGVA'nın bir toplantısında okunan marş, sosyal medyada gündem oldu. Bilal Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda bir grup "Komando Andı"nın sözlerini değiştirerek okudu.

Geçtiğimiz haftalarda Büyükada İskelesi'nde tahliye krizi ve kamu kurumlarına atama yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 571 temsilcisinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Programa, TÜGVA'nın kurucuları arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

"KOMANDO ANDI"NI OKUDULAR

Toplantıdan paylaşılan bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Toplantıya katılan TÜGVA'lılar "Komando Andı"nın bir kısmını değiştirerek okudu. Hep bir ağızdan okunan yeminde, "Biz TÜGVA erleri" ifadesi ve "Ben Türk komandosuyum" sözleri yerine de "Ben TÜGVA'lıyım" ifadeleri yer aldı.

"HER YERDEYİZ, ADALAR'DAYIZ"

Okunan marşta, "Her zaman ve her yerde" sözlerinin devamına ayrıca, " Arakan'da, İdlib'te, Keşmir'de, Libya'da, Yemen'de, Silivri'de, Pendik'te, Çatalca'da, Adalar'dayız" ifadeleri eklendi.

Katılımcılar marşı, 3 kez "Başkomutan Erdoğan" sloganı atarak ve tekbir getirerek sonlandırdı.

Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım

Bilal Erdoğan, Büyükada, Komando, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım - Son Dakika


Son Dakika

Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor 10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Şafak vakti dev operasyon! 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi 10:07 Şafak vakti dev operasyon! 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti 09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak 09:04 Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek 08:34 Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı 07:50 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu 00:36 Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu

Son Dakika Haberleri
10:33 Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı
10:33 Darbe girişiminin olduğu Sudan'da vatandaşlar sokağa döküldü
10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor
10:12 Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor
10:04 "Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı
09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti
09:52 Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı
09:23 Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar
09:21 Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı
Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı         
10:34
Öfkeli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında dövdü Öfkeli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında dövdü         
10:14
"Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı         
10:04
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
09:02
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu         
01:16
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu         
23:26
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 10:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement