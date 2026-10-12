Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı - Son Dakika
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Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

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Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda kimlikleri ve adresleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşma öncesinde karaborsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

KARABORSA BİLET SATIŞINA POLİS BASKINI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşması için karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, usulsüz bilet satışı yaptığı şüphesi bulunan kişilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

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    Yorumlar (2)

  • Adem Ercan Adem Ercan:
    yav bide şu fondan kayıp 100 milyardoları çalanları göz altına alsanız oda milletin parası 0 0 Yanıtla
  • murat karader murat karader:
    Fon hırsızları neden alınmadı bunları alın tabiki bu konvuyo fon vurguncularinin evinin önünde görmek isteriz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı - Son Dakika
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