Bilgili, ABD’de hız kesmiyor şimdi de rezidans yapacak
1 saat önce
Bilgili Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, dünyaca ünlü Beverly Hills'deki 9.200 Wilshire Bulvarı'nda, 54 rezidanstan oluşan bir projeyi hayata geçirme kararı aldı.
Bilgili Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, dünyaca ünlü Beverly Hills'deki 9.200 Wilshire Bulvarı'nda, 54 rezidanstan oluşan bir projeyi hayata geçirme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:14
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