Son Dakika Haberleri: Bilgili, ABD’de hız kesmiyor şimdi de rezidans yapacak
Son Dakika Ekonomi Bilgili, ABD’de hız kesmiyor şimdi de rezidans yapacak

Bilgili, ABD’de hız kesmiyor şimdi de rezidans yapacak

1 saat önce

Bilgili Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, dünyaca ünlü Beverly Hills'deki 9.200 Wilshire Bulvarı'nda, 54 rezidanstan oluşan bir projeyi hayata geçirme kararı aldı.

Bilgili, ABD’de hız kesmiyor şimdi de rezidans yapacak, System.String[]

Bilgili Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, dünyaca ünlü Beverly Hills'deki 9.200 Wilshire Bulvarı'nda, 54 rezidanstan oluşan bir projeyi hayata geçirme kararı aldı.

Serdar Bilgili, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:14 
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