Binance\'den 21 Milyon TL Ödüllü Etkinlik

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Binance Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Bu büyük etkinliğe katılmak için öncelikle bir Binance hesabına ihtiyacınız olacak. Hesabı oluşturduktan sonra KYC (Kimlik Doğrulama) işlemini tamamlamayı unutmayın. Ömür boyu %20 komisyon indirimi sağlayacak referans linki ile kaydolabilirsiniz: Binance Kayıt Bağlantısı

Yeni Kullanıcılar İçin Garanti Ödül

1. Yukarıdaki linkten bir Binance hesabı oluşturun ve KYC'yi tamamlayın.

2. Herhangi bir miktarda kripto para alım-satımı yapın.

3. Aşağıdaki bağlantıya gidin ve "Şimdi Katıl" butonuna tıklayın.

Bu işlemleri tamamlayarak direkt olarak garanti 10 $USDT kazanabilirsiniz.

Mevcut Kullanıcılar İçin Garanti Ödül

1. Aşağıdaki bağlantıya gidin ve "Şimdi Katıl" butonuna tıklayın.

2. Herhangi bir miktarda kripto alım-satımı yapın.

3. Referansınız ile arkadaşlarınızı davet edin ve yukarıdaki "Yeni Kullanıcılar" görevini tamamlamalarını sağlayın.

Bağlantı Linki : https://tls.tc/o6nVA

Görevi tamamlayan her arkadaşınız için 5 $USDT kazanabilirsiniz. Yeni kullanıcılar için garanti ödül havuzu miktarı 100.000 $USDT, mevcut kullanıcılar için ise 50.000 $USDT'dir. Ödül havuzu tamamlanmadan görevleri tamamlayarak garanti ödüllerden faydalanabilirsiniz.

Büyük Ödüller

Büyük Ödül Yağmuru:

Ödül: 5.000 $USDT

Toplam Ödül Havuzu: 400.000 $USDT

250 kullanıcı yukarıdaki görevleri tamamladıktan sonra, iki kişiye 5.000 $ ödülü verilecek. Mevcut kullanıcılar, davet ettikleri arkadaşları kazanırsa, kendileri de aynı miktarda kazanabilecek.

Mega Ödül:

Ödül: 2.500$ - 25.000$

Görevi tamamlayan yeni kullanıcıların sayısı arttıkça ödül miktarı da artmaktadır. Eğer görevi tamamlayan 10.000'inci kişi olursanız, sizi davet eden mevcut kullanıcı ile beraber toplam 50.000$ kazanabileceksiniz.

Örnek Senaryo:

Bir arkadaşınızı davet ettiğinizde ve bu arkadaşınız görevleri tamamlayanlar arasında 4.000'inci kişi olduğunda, arkadaşınız garanti ödül kapsamında 10$, büyük ödül yağmuru kapsamında 5.000$, ve mega ödül kapsamında tabloya göre 10.000$ kazanacaktır. Bu da toplamda 15.010$ eder. Siz bu arkadaşınızı davet ettiğiniz için, arkadaşınızın kazandığı ödüllerden dolayı mevcut ödül ile beraber

15.005$ kazanmış olacaksınız.

Binance: Kripto Para Dünyasının Lideri

Binance, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kripto para borsası olup, aynı zamanda SPK lisansına sahip bir platformdur. Kullanıcılar, birçok kaliteli coine Binance aracılığıyla kolayca erişebilir ve al-sat işlemleri yapabilirler. Kriptolar konusunda finansal yatırım yapmak isteyenler için Binance ideal bir tercih olabilir.

Kripto dünyasında halka arzlar son günlerde oldukça popüler. Binance gibi büyük borsalarda halka arz olan coinler yoğun ilgi görmektedir. Binance Launchpool aracılığıyla bugüne kadar 50'den fazla coin halka arz edilmiştir ve yüksek verimle elde edilmiştir.

Binance ile Kripto Yatırımlarınızı Güvence Altına Alın

Binance, kripto para dünyasında sunduğu güvenilir ve kullanıcı dostu hizmetleriyle dikkat çekmektedir. Yüksek güvenlik önlemleri ve kullanıcı memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile Binance, kripto yatırımcılarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Binance üzerinden işlem yaparak hem güvenli hem de karlı yatırımlar yapabilirsiniz.

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