BIOXCIN FORTE AİLESİNİN YENİ ÜYESİ: YOĞUN SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI %100’E VARAN ETKİLİ FORTE TONİK

Yoğun saç dökülmesine karşı saç ve saç derisi bakımını desteklemek üzere geliştirilen Bioxcin Forte Tonik, patentli BioComplex B11®? ve Hair Booster kompleksi içeren yenilikçi formülüyle saçları kökten uca beslemeye ve saç tellerinin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Klinik çalışmalar Yoğun Saç Dökülmesine karşı %100’e varan etki gösterdiğini belirtiyor.

Kullanıcıların %74’ü saçlarının daha güçlü, %72’si ise daha hacimli göründüğünü belirtiyor.

YOĞUN SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI %100’E VARAN ETKİ

Bioxcin Forte Tonik’in yoğun saç dökülmesine karşı etkisini değerlendiren Pavia Üniversitesi klinik çalışmasının sonuçlarına göre, ürünün yoğun saç dökülmesine karşı %100’e varan etki gösterdiği belirtiliyor. *

Bu sonuçlar, Bioxcin Forte Tonik’in yoğun saç dökülmesine yönelik bakım rutininde etkili bir tamamlayıcı olarak öne çıktığını ortaya koyuyor.

Pavia Üniversitesi klinik çalışması, 2011.

KULLANICILARIN %74’Ü SAÇLARININ DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNDÜĞÜNÜ BELİRTİYOR

Bioxcin Forte Tonik ’in kullanıcı değerlendirmesine dayanan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %74’ü ürünün saçlarını güçlendirdiğini, %72’si ise saçlarına hacim kazandırdığını belirtiyor. *

Bu sonuçlar, Bioxcin Forte Tonik ‘in yoğun saç dökülmesine yönelik bakım rutininde saçların daha güçlü ve hacimli görünmesine yardımcı olan etkili bir tamamlayıcı olduğunu ortaya koyuyor.

GÜÇLÜ FORMÜL, PRATİK UYGULAMA

Bioxcin Forte Tonik ‘in formülünde yer alan patentli BioComplex B11®?; Alman papatyası, ısırgan otu, civan perçemi, atkuyruğu ve keçiboynuzundan oluşan bitkisel kompleksi ile saçların beslenmesine ve güçlenmesine yardımcı oluyor.

Biotin, kafein, arjinin, L-karnitin, çinko, folik asit ve B12 vitamini içeren Hair Booster Complex ise saç ve saç derisi bakımını destekliyor. Formüldeki mentol, saç derisinde ferah ve arınmış bir his bırakıyor.

200 ml’lik sprey ambalajıyla saç derisine kolayca uygulanabilen Bioxcin Forte Tonik, durulama gerektirmeyen yapısıyla günlük saç bakım rutinine pratik bir şekilde dâhil edilebiliyor. Tüm saç tiplerinin kullanımına uygundur.

BIOXCIN FORTE BAKIM RUTİNİNİN YENİ ADIMI

Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde çıktığın günden bugüne lider Bioxcin Forte serisine yeni bir adım ekledi. Bioxcin Forte Tonik, yoğun saç dökülmesine yönelik geliştirilmiş Forte serisinin şampuan ve serumdan oluşan bakım rutinini tamamlıyor. Tonik, saç dökülmesinin yaşandığı saçlı deri bölgesine uygulanarak en az bir dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapılarak kullanılıyor ve durulama gerektirmiyor.

Bilimsel araştırmaları, yenilikçi formülleri ve saç bakımı alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle Bioxcin, Forte Tonik ile yoğun saç dökülmesine karşı geliştirdiği bakım portföyünü büyütmeye devam ediyor.

Bioxcin Forte Yoğun Saç Dökülmesine Karşı Tonik, 200 ml’lik sprey ambalajıyla yetkili eczanelerde satışa sunuldu.

Akademetre tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen kullanıcı araştırmasının sonuçlarına göre katılımcıların %74’ü ürünün saçlarını güçlendirdiğini, %72’si ise saçlarına hacim kazandırdığını belirtmiştir. Sonuçlar kullanıcı değerlendirmesine dayanmaktadır.

Pavia Üniversitesi klinik çalışması, 2011

PERAKENDE SATIŞ FİYATI: 349,99 TL