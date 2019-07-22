Son Dakika Haberleri: Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Deniz A. idaresindeki 43 YC 115 plakalı motosiklet, İnegöl'den gelip kamyon garajına kavşaktan dönen tıra çarpmamak için ani fren yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet yolun ortasına bulunan kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi Sevcan A. ve 4 yaşındaki çocukları Ömer Asaf A. yaralandı. Her üç yaralı kaza yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 21:16:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]