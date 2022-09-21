Xiaomi Civi 2 geliyor! Tanıtım tarihi duyuruldu - Son Dakika
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Xiaomi Civi 2 geliyor! Tanıtım tarihi duyuruldu

21.09.2022 11:32
Xiaomi Civi 2 geliyor! Tanıtım tarihi duyuruldu

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Xiaomi Civi 2, yakında kullanıcıların karşısına çıkacak. Xiaomi Civi 2 tanıtım tarihi açıklandı.

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Xiaomi Civi 2, yakında kullanıcıların karşısına çıkacak. Xiaomi Civi 2 tanıtım tarihi açıklandı.

Cihazda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemci kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Xiaomi, Civi 2 modeli için Hello Kity ile işbirliği yapacak.

Xiaomi Civi 2 tanıtım tarihi belli oldu

Orta-üst segment cihazlarda kullanılan Snapdragon 7 Gen 1 işlemcide 1 adet 2.4GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36GHz ARM Cortex-A710 CPU ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemcide grafik arabirimi olarak Qualcomm Adreno 662 mevcut. Qualcomm, 4nm teknolojisiyle ürettiği yeni işlemcisinde oyun performansına odaklandıklarını açıkladı.

Xiaomi Civi 2 geliyor! Tanıtım tarihi duyuruldu

Ünlü tipster Digital Chat Station, yeni modelin 120Hz ekran tazeleme hızıyla geleceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Xiaomi Civi modeli de 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel ile tanıtılmıştı. Civi 2 modelinde ekran boyutunun büyüyeceği tahmin ediliyor.

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Xiaomi Civi modeli, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip. Şirketin Civi 2 modelinde de 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, cihazın UFS 3.1 teknolojisine sahip 256 GB depolama ile tanıtılacağı biliniyor.

Digital Chat Station, Civi 2 modelinin Dolby Vision teknolojisiyle tanıtılacağını belirtti. Ayrıca Xiaomi Civi 2, ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisine de sahip olacak. Şirket, yeni modelin 27 Eylül 9.00'da TSİ tanıtılacağını açıkladı.

Cihazın Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13.5 arayüzü ile kutudan çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihazda 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh batarya kullanılacak.

Xiaomi Civi 2 8 GB/256 GB versiyonu, 2.499 yuan (yaklaşık 356 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 12 GB/256 GB versiyonu ise 3.499 (yaklaşık 499 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.

Özellikleri sızdırılan Xiaomi Civi 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Civi 2 geliyor! Tanıtım tarihi duyuruldu - Son Dakika

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