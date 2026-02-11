'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu - Son Dakika
'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu

11.02.2026 17:00  Güncelleme: 18:11
Iğdır'da bir şahıs, caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı 16 yaşındaki kız çocuğunu karnından bıçakladı. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan saldırgan yaraladığı çocuğu tanımadığını söylediği ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dedi.

Iğdır'da dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen 23 yaşındaki Y.B., karşıdan gelen 16 yaşındaki D.B. isimli kız çocuğunu karnından bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen D.B.'nin tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıkıp 16 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalanan Y.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İFADESİ ŞOK ETTİ

Y.B.'nin, yaraladığı çocuğu tanımadığını söylediği ve ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Iğdır, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Suat Berk Suat Berk:
    Adalet sistemi tam olsa bu adam bu hareketi yapabilirmiydi???? O bıçağı içerde aynı şekilde yeseydi işte gerçek adalet o olur 19 1 Yanıtla
  • 12345 12345:
    o da biliyor ilk afta elini kolunu sallayarak çıkacagını 16 1 Yanıtla
  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    rol israfını yaşatmak suç 4 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    oha 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
