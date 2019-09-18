Birlikte izlediler

Dizi ekibi ikinci sezon ilk bölümü önceki akşam CVK Park Bosphorus'ta izledi. Başrol oyuncusu Kadir Doğulu, canlandırdığı Aziz için "İzleyicimiz çok şaşıracak, karşılarında bambaşka bir Aziz olacak" dedi. Doğulu, kardeşi Kemal Doğulu'nun Asmalımescit'te mekan açmasıyla ilgili ise "Yolu açık olsun. Kemalim bu işi çok iyi becerir" dedi.