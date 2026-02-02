BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

02.02.2026 13:38
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kaybederek 13.578,12 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kaybederek 13.578,12 puana düştü.

Cuma günü 13.838,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 239,90 puan ve yüzde 1,73 azalışla 13.598,39 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 260,17 puan ve yüzde 1,88 kayıpla 13.578,12 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.393,80 puanı, en yüksek 13.598,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 2,45, hizmetler endeksi yüzde 1,32 ve mali endeks yüzde 1,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 78'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 714 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,05, bileşik getirisi yüzde 34,62 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1860, sterlin/dolar paritesi 1,3708 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4890 liradan, avro 51,6140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,8 düşüşle 4 bin 714 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 5,2 azalışla 67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

