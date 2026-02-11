Boğaziçi Öğrencilerinden Eylem

(İSTANBUL)- Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, cumartesi sabahı şafak operasyonuyla kulüp odalarının boşaltılmasına tepki için bugün de eylem yaptı. Üniversitenin fiili işgal ve OHAL durumunda olduğunu belirten öğrenciler, "Üniversitemiz karakoldan farksızdır... Bizden alınan, kayyumluk tarafından polislerle, çeviklerle işgal edilen binalarımız ve kulüp odalarımız derhal geri verilmelidir" dedi.

Cumartesi gecesi çok sayıda polis tarafından abluka altına alınarak kulüp odaları boşaltılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin tepkileri sürüyor. Bugün de eylem yapan öğrenciler, "Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları atarak şu açıklamayı yaptı:

"Kampüsün kapısını biz Boğaziçili öğrencilere kapatan kayyum her geçtiğimiz gün daha fazla kolluk kuvvetini buraya güney kampüse alıyor"

"7 Şubat 2026 Cumartesi sabahından beri Boğaziçi Üniversitesi fiili bir işgal, adeta OHAL halinde. O sabah kulüp odalarını koruyan öğrencilere karşı kayyum Naci İnci tarafından kampüse sokulan onlarca çevik kuvvet otobüsü, gözaltı aracı, polis minibüsü bugün hala kampüse girmeye devam ediyor. Kampüsün kapısını biz Boğaziçili öğrencilere kapatan kayyum her geçtiğimiz gün daha fazla kolluk kuvvetini buraya güney kampüse alıyor. Öğrencilerin oturması gereken parklara oturuyor, öğrencinin yurduna giriyor, öğrencinin dersliklerinin önünde bekliyorlar. Geçtiğimiz günlerdeyse Naci'ye inat onun kampüslerimizden dışladığı öğrenci hayatını ve kulüplerimizi geri almak adına yaptığımız eylem kampüs içerisine onlarca çevik kuvvet otobüsüne polis girmesine rağmen sürdü. Bugüne kadar da sürüyor. Daha da sürecek."

Biliyoruz ki Naci (İnci) bunların hepsini yaparken arkasına saray rejimini alıyor. Ondan aldığı onayla kampüsümüzü resmen bir karakola çeviriyor. Buradan Naci'ye sesleniyoruz. Sen de arkana aldığın saray rejimi de öğrencilere hesap vereceksiniz. Kampüslere aldığınız çevik otobüslerini, TOMA'ların polis minibüslerinin hesabını vereceksiniz. Kütüphanemizden kulüp odalarımıza, kamusal ve ortak alanlarımızı bizden almanın hesabını vereceksiniz. Üniversitelere yaşattığınız OHAL'e hesabını bir bir biz öğrencilere vereceksiniz. Bütün kamuoyuna dün dedik bugün de yineliyoruz: Kayyum Naci İnci rektörümüz değildir."

Açıklamada, öğrencilerin talepleri şöyle sıralandı:

"Bizden alınan, kayyumluk tarafından polislerle, çeviklerle işgal edilen binalarımız ve kulüp odalarımız derhal bize geri verilmelidir"

"Kampüsümüzdeki fiili OHAL derhal son bulmalıdır. Binalara girişlerde ÖGM kontrolü yapılamaz. Kampüste hiçbir şekilde polis, çevik kuvvet bulunamaz. Kampüsteki çevik kuvvetin varlığı derhal sonlandırılmalıdır. Bizden alınan, kayyumluk tarafından polislerle, çeviklerle işgal edilen binalarımız ve kulüp odalarımız derhal bize geri verilmelidir. Hamlin de ÖFB de kulüp odaları da bütün kampüsler de bizimdir. Kayyum Naci İnci an itibarıyla istifa etmeli, kayyum yıllarında yaptıklarından ötürü yargılanmalıdır. Bu talepler gerçekleştirilene kadar bu üniversite bir karakoldan farksızdır ve buna karşı yürüttüğümüz mücadele ve direniş sürecektir. Biz öğrenciler saray rejiminin uzantılarını kampüslerimizden göndereceğiz. Çünkü biliyoruz ki gençlik zorbalara biat etmez zorbalar kalmaz, gider."