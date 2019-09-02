Son Dakika Haberleri: Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı
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Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi 2 saatlik uğraş sonunda çalıştırıldı.

Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi 2 saatlik uğraş sonunda çalıştırıldı.


Olay, Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Açıcı (17) serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kalbi durmuş halde sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan gencin duran kalbi yaklaşık 2 saatlik uğraş sonunda yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SAMSUN

Yakakent, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
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