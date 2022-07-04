Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı - Son Dakika
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Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

04.07.2022 17:53
Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu adlı vatandaş, tarladan ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Ayaklı çamurlu olan Burukoğlu, yerler kirlenmesin diye kapıda ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Burukoğlu'nun bu hareketi kooperatif çalışanlarını duygulandırdı.

Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.

'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı

AYAKKABILARINI SORDULAR

Çorapla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, "Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim" dedi.

ÇALIŞANLAR DUYGULANDI

Burukoğlu'nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı - Son Dakika

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