Çorapla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, "Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim" dedi.

Kaynak: DHA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yaşam › Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı - Son Dakika

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