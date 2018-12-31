Borsada Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,66
|2,72
|-2,21
|Net Holding
|1,96
|1,99
|-1,51
|Gübre Fabrik.
|2,96
|3,00
|-1,33
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,52
|-1,32
| Ford Otosan
|50,00
|50,65
|-1,28
| Migros Ticaret
|14,90
|15,08
|-1,19
| Aksa Enerji
|2,68
|2,71
|-1,11
| Alarko GMYO
|44,92
|45,36
|-0,97
| Koza Madencilik
|7,22
|7,28
|-0,82
|Zorlu Enerji
|1,23
|1,24
|-0,81
|Tüpraş
|116,70
|117,50
|-0,68
|Gentaş
|1,77
|1,78
|-0,56
|Halkbank
|7,02
|7,05
|-0,43
|Göltaş Çimento
|12,43
|12,47
|-0,32
|Mavi Giyim
|32,22
|32,24
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:50 Kaynak: AA
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