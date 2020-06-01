Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Good-Year 4,94 5,08 -2,76 MLP Sağlık 16,43 16,73 -1,79 İpek Doğal Enerji 14,50 14,75 -1,69 Bim Mağazalar 64,00 65,10 -1,69 Deva Holding 18,50 18,78 -1,49 Tat Gıda 9,00 9,10 -1,10 Enerjisa Enerji 8,04 8,12 -0,99 Karel Elektronik 15,13 15,26 -0,85 Turkcell 14,05 14,16 -0,78 Brisa 11,05 11,13 -0,72 Koza Madencilik 11,98 12,06 -0,66 Reysaş GMYO 4,79 4,82 -0,62 Anadolu Hayat Emeklilik 6,38 6,40 -0,31 Eczacıbaşı Yatırım 12,28 12,29 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)