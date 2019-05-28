Borsada işlem hacmi sıralaması
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 927.349.451 Türk Hava Yolları 804.262.183 Petkim 599.798.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|927.349.451
|Türk Hava Yolları
|804.262.183
|Petkim
|599.798.595
|Halkbank
|544.099.149
| Koza Madencilik
|337.252.820
|Akbank
|312.946.943
|ASELSAN
|281.533.790
| İş Bankası (C)
|219.043.177
|Ereğli Demir Çelik
|189.149.425
|Tüpraş
|179.077.800
| Bim Mağazalar
|159.820.589
|Turkcell
|146.814.652
|Türk Telekom
|141.997.407
|Vestel
|138.561.972
|Koç Holding
|135.438.221
| Sasa Polyester
|127.114.698
|Vakıflar Bankası
|120.244.591
| Kardemir (D)
|116.464.814
|Sabancı Holding
|102.517.200
| Yapı ve Kredi Bank.
|80.580.517
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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