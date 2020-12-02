Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.314 -0,97 BIST ANKARA 2.196 -0,10 BIST ANTALYA 2.018 1,85 BIST BALIKESİR 1.785 0,91 BIST BURSA 3.501 0,57 BIST DENIZLI 2.830 -0,78 BIST ISTANBUL 1.394 0,05 BIST IZMIR 3.109 0,62 BIST KAYSERI 7.279 -1,03 BIST KOCAELI 3.124 1,21 BIST KONYA 2.722 2,05 BIST TEKIRDAĞ 9.025 -1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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