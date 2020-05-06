Bosna Hersek'te cemaatle namaz yeniden serbest bırakıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızı düşerken, bazı Avrupa ülkeleri de salgınla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri gevşetmeye devam ediyor.

Bosna Hersek'te camilerde cemaatle namaz kılınmasına dair yasak, bugünden itibaren kısmen kaldırıldı. İslam Birliği'nden yapılan açıklamada, ülke genelindeki camilerde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği bildirildi.

Camilere gelecek kişilerin, salgınla mücadele kapsamında uygulanan hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uymak zorunda olduğu belirtilirken, maske takmak, elleri ve ayakkabıları girişlerde dezenfekte etmek de zorunlu kılındı.

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 1987'ye çıkarken, bugüne kadar 86 kişi hayatını kaybetti, 928 kişi ise iyileşti.

Avusturya'da sınır kontrolleri uzatıldı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan bazı önlemleri gevşetmeye başlayan Avusturya'da, sınır kontrolleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son olarak 7 Mayıs'a kadar uzatılan sınır kontrolü uygulamasının bir kez daha uzatılarak 31 Mayıs'a kadar süreceği kaydedildi.

Öte yandan, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Umut Vural, 15 Mayıs'ta açılacak ibadethanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vural, belirli özelliklere sahip camilerin açılacağını, yalnızca sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınmasına izin verileceğini belirterek, bayram, cuma ve teravih namazlarının bu ramazanda kılınmasının mümkün görünmediğini aktardı.

Cemaatin kendi seccadelerini beraberinde getirmesi gerektiğini kaydeden Vural, 10 metrekareye bir kişi gelecek şekilde camiye girişlere izin verileceğini, iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat edileceğini dile getirdi.

Vural, olası bir durumda ulaşmak için cami cemaatinin iletişim bilgilerinin de alınacağı bilgisini paylaşarak, her cami girişinde dezenfektan bulundurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Camilerin abdesthanelerinin kapalı tutulacağını söyleyen Vural, maske kullanımının en önemli kurallardan biri olduğunu vurguladı.

Avusturya'daki vaka sayısı 15 bin 626, can kaybı ise 608 olarak açıklandı.

Polonya'da seçim tartışmaları sürüyor

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Muhalefet, salgın nedeniyle seçimin ileri bir tarihte yapılması gerektiğini savunurken, hükümet ise seçimin 10 Mayıs'ta olmasa da mayıs ayı içinde mektup yoluyla düzenlenmesinde ısrar ediyor.

İki meclisli ülkede iktidarın güçlü olduğu alt mecliste seçimin mektup yoluyla yapılmasına ilişkin alınan karar, dün senato tarafından reddedildi.

Başbakanlık Ofis Başkanı Michal Dworczyk, yeniden alt mecliste görüşülecek kararın geçmemesi durumunda, erken seçim seçeneklerinin de masaya gelebileceğini açıkladı.

Bu arada, Polonya'daki vaka sayısı 14 bin 647'ye, can kaybı ise 723'e çıktı.

Baltık ülkeleri sınırları açacak

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya, salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ülke sınırlarını 15 Mayıs'tan itibarıyla yeniden açacak.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Litvanya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmede, 15 Mayıs'tan itibaren Baltık ülkelerinin iç sınırlarının açılması ve vatandaşlarının serbest dolaşımı hususunda anlaştıklarını belirtti.

Karins, diğer ülkelerden gelen vatandaşların ise 14 gün boyunca kendilerini tecrit etmek zorunda olduklarını ifade etti.