Son Dakika Haberleri: Boyabatlı sporculardan 9 madalya

Boyabatlı sporculardan 9 madalya

5 saat önce

Kastamonu'da yapılan Gençlik Turnuvası'nda Boyabat Tekvando Okulu sporcuları 9 madalya kazanarak ilçeye döndü.

Boyabatlı sporculardan 9 madalya, System.String[]
Kastamonu'da yapılan Gençlik Turnuvası'nda Boyabat Tekvando Okulu sporcuları 9 madalya kazanarak ilçeye döndü.
Boyabat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı turnuvadan başarı elde ederek dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Üç altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alarak ilçeye döndüklerini vurgulayan Usta, "Çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren, giremeyen sporcularımızı tebrik ederim. Bize bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın gelecek yıllarda daha büyük başarılar elde edeceklerine inancım tamdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:16 Kaynak: AA
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