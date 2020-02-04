Bozkır balı markalaşıyor - Son Dakika
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Bozkır balı markalaşıyor

6 saat önce

"KOP Destekliyor Bozkır Balı Markalaşıyor" projesi kapsamında Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 277 arıcının faydalandığı şeker üretim tesisi faaliyete geçirildi.

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"KOP Destekliyor Bozkır Balı Markalaşıyor" projesi kapsamında Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 277 arıcının faydalandığı şeker üretim tesisi faaliyete geçirildi.

Tesiste gerçekleştirilen ilk deneme üretimini inceleyen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dumru, tesisin ilçeye ve arıcılara hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Tesis hakkında bilgiler veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş, 300 bin liralık projenin KOP tarafından desteklendiğini belirtti.

Bozkır'da faaliyet gösteren 277 arıcının bu projeden yararlanacağını aktaran Durmuş, projenin 2. kısmında da şubat ayı içerisinde bal dolum ve paketleme tesisinin kurulacağını söyledi.

Belediye Başkanı Sadettin Saygı, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Bozkır balının üretiminde ve markalaşmasında önemli mesafe katedildiğini vurgulayarak, bu balın hak ettiği değeri almaya başladığının altını çizdi.

Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, üretime dönük projelerini gönülden desteklediklerini dile getiren Saygı, şunları kaydetti:

"Kooperatifimizin üretmesi demek, Bozkır'ımızın kazanması demektir, vatandaşlarımızın kazanması demektir. Bizler de tüm imkanlarımızla kooperatifimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu düşünceyle de tesisin kurulumunda belediyemize ait bu üretim yerini kooperatifimize tahsis ettik. Uygulama aşamasına gelen birçok projeyi de birlikte yürütüyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş'a, proje ekibimize ve Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hüseyin Dumru'ya teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Bozkır'ımızda üretimi arttıracak nice projeleri hayata geçirmeyi temenni ediyorum."

Sadettin Saygı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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