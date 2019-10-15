Son Dakika Haberleri: Bozkırlılar "Tribünde küfür istemiyoruz" kampanyasını ilçeye yayıyor
Son Dakika Güncel Bozkırlılar 'Tribünde küfür istemiyoruz' kampanyasını ilçeye yayıyor

Bozkırlılar "Tribünde küfür istemiyoruz" kampanyasını ilçeye yayıyor

58 dakika önce

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı "Tribünde küfür istemiyoruz" kampanyasını genişleterek "İlçemizde küfür istemiyoruz" kampanyasına geçtiklerini belirtti.

Bozkırlılar

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı "Tribünde küfür istemiyoruz" kampanyasını genişleterek "İlçemizde küfür istemiyoruz" kampanyasına geçtiklerini belirtti.

Bozkır Gençler Birliği'nin Seydişehir Gücü'nü 3-2 ile yendiği maçın sonrasında açıklamalarda bulunan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Gençler Birliği takımının yeni dönemde ciddi bir yapılanma içerisinde olduğunu söyledi.

Bozkır Gençler Birliği takımının bu sene bir üst lige çıkması için tüm Bozkır olarak desteklediklerini de belirten Başkan Saygı, "Bu sene itibariyle hem teknik kadro anlamında hem de kurumsallaşma anlamında önemli mesafeler aldık. Umuyorum ki sene sonu geldiğinde takımımızın başarısını hep birlikte coşkuyla kutlarız." dedi.

"Tribünde küfür istemiyoruz" kampanyası

Bozkır Gençler Birliği takımının başlatmış olduğu "Tribünde küfür istemiyoruz" kampanyasınada değinen Başkan Saygı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kampanyayı belediyemiz olarak daha da geliştirip 'İlçemizde küfür istemiyoruz' parolasıyla bir proje başlatıyoruz. Çocuk oyun parklarında, kafelerde, okullarda kısaca toplumumuzun küfürsüz hava sahası ortak kullanım alanlarında hayata geçireceğimiz bu projeyle birlikte farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Başkan Saygı ayrıca, maç öncesi daha önce Bozkır Gençler Birliği takımına futbolcu ve antrenör olarak hizmet vermiş Ali Rıza Tarhan ve Ahmet Kolsuz'a birer vefa plaketi verdi.

Sadettin Saygı, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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