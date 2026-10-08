Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı - Son Dakika
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Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

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Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı
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Britney Spears, oğulları Sean Preston ve Jayden ile çıktığı aile gezisinden kareleri paylaştı. Dollywood'u ziyaret eden dünyaca ünlü şarkıcı, yüzünün büyük bölümünü kapatan maskesi ve gözlüğüyle dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, oğulları Sean Preston ve Jayden ile ABD'nin Tennessee eyaletindeki Dollywood tema parkında görüntülendi. Güneş gözlüğü takan ve yüzünün büyük bölümünü maskeyle kapatan 44 yaşındaki yıldız, alışılmış görüntüsünden oldukça farklı haliyle dikkat çekti.

Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı
Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

OĞULLARIYLA DOLLYWOOD'A GİTTİ

Britney Spears, 21 yaşındaki Sean Preston ve 20 yaşındaki Jayden ile Dollywood'da ailece vakit geçirdi. Ünlü şarkıcı daha sonra tema parkındaki gezisinden görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

"VAY CANINA..."

Britney Spears, oğullarıyla birlikte Dollywood'u ziyaret ederken geziden kareleri Instagram hesabından da paylaştı. Ünlü şarkıcı, tema parkını ilk kez gördüğünü belirterek, "Vay canına! Bu yerin varlığından haberim yoktu. İnanılmaz derecede havalı ve heyecan verici. Aile gezileri! Dollywood kesinlikle çok sevimli" ifadelerini kullandı.

Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

YÜZÜNÜ MASKE VE GÖZLÜKLE GİZLEDİ

Gezide günlük kıyafetler tercih eden Spears, büyük güneş gözlüğü ve yüzünü kapatan maskesiyle görüntülendi. Dünyaca ünlü yıldızın kameralardan uzak kalmayı tercih ettiği görünümü dikkat çekti.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Britney Spears, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sorunların ardından kendi isteğiyle bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören dünyaca ünlü şarkıcı, programını tamamladıktan sonra merkezden ayrılmıştı.

Britney SpearsInstagramMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı - Son Dakika
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