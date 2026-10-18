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Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

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Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
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Bankaların mali denetim süreçleri kapsamında talep ettiği gelir belgelerini zamanında sunmayan müşterilerin banka hesapları ve kredi kartları kullanıma kapatılabiliyor. MASAK mevzuatı doğrultusunda, gelirle uyumsuz para transferleri ve şüpheli hesap hareketleri incelemeye alınırken, istenen belgeleri ibraz etmeyen müşterilerin işlemleri durdurulabiliyor ve bankacılık ilişkileri tamamen sonlandırılabiliyor.

Türkiye'de bankalar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı kapsamında müşterilerinin finansal işlemlerini denetliyor. Şüpheli veya beyan edilen gelirle uyumsuz para hareketlerinde müşterilerden resmi belge talep edilebiliyor. İstenen belgelerin sunulmaması halinde banka hesaplarına ve kredi kartlarına geçici kısıtlamalar getirilebiliyor. Gerekli koşulların oluşması durumunda bankacılık ilişkisi tamamen sonlandırılabiliyor.

BANKALAR GELİR BELGESİ İSTEYEBİLİYOR

Bankacılık sektöründe kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele kapsamında müşteri hesapları üzerindeki kontroller sürüyor. Bankalar, müşterilerinin gelir durumuyla örtüşmeyen para transferleri veya olağan dışı hesap hareketleri tespit ettiğinde işlemlerin kaynağını sorgulayabiliyor.

Bu kapsamda müşterilerden maaş bordrosu, vergi beyannamesi, satış sözleşmesi veya para transferinin kaynağını gösteren diğer resmi belgeler istenebiliyor.

Talep edilen bilgi ve belgelerin bankanın belirlediği süre içinde sunulmaması, hesapların kullanımına yönelik kısıtlamalara neden olabiliyor.

DENETİMLER SADECE YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLERİ KAPSAMIYOR

Bankaların inceleme süreçlerinde yalnızca transfer edilen paranın miktarı değil, müşterinin finansal profili de önem taşıyor.

Örneğin, düzenli geliri bulunmayan veya asgari ücretle çalışan bir kişinin hesabına kısa sürede yüksek tutarlı para girişleri olması, banka tarafından inceleme konusu yapılabiliyor.

Benzer şekilde, peş peşe gerçekleştirilen nakit yatırma işlemleri veya kişinin bilinen gelir düzeyiyle uyumsuz transferler de ek açıklama talebine yol açabiliyor.

Bu nedenle bütün şüpheli işlemler için geçerli tek bir alt limit bulunmuyor. Bankalar, işlemlerin niteliğine ve müşterinin risk profiline göre değerlendirme yapabiliyor.

BU BELGELERİN HAZIR BULUNDURULMASI ÖNEMLİ

Bankaların paranın kaynağını sorguladığı durumlarda, işlemin niteliğine göre farklı belgelerin sunulması gerekebiliyor.

Maaş ve düzenli gelirler için güncel maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü veya vergi beyannamesi kullanılabiliyor.

Ev ya da araç satışından elde edilen paralar için tapu kayıtları, satış sözleşmeleri ve ödeme dekontları talep edilebiliyor.

Ticari faaliyetlerden kaynaklanan para hareketlerinde vergi levhası, faturalar, bilanço ve gelir tabloları önem taşıyor.

Miras yoluyla edinilen varlıklar için ise veraset ilamı, vergi belgeleri ve ilgili hesap kayıtları paranın kaynağını açıklamak amacıyla sunulabiliyor.

BELGELER SUNULMAZSA HESAPLARA KISITLAMA GELEBİLİR

Yasal yollarla kazanılan paranın banka hesabına yatırılması veya başka bir hesaba transfer edilmesi tek başına mevzuata aykırılık oluşturmuyor.

Ancak bankaların yasal yükümlülükleri kapsamında talep ettiği bilgi ve belgelerin sunulmaması, bazı işlemlerin gerçekleştirilememesine neden olabiliyor.

Bankalar, mevzuatta öngörülen şartların oluşması halinde işlemleri durdurabiliyor, hesap ve kart kullanımına kısıtlama getirebiliyor veya müşteriyle olan iş ilişkisini sonlandırabiliyor.

Şüpheli işlem değerlendirmesi yapılması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde MASAK'a bildirimde bulunulması da söz konusu olabiliyor.

HESAPLARIN KAPATILMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Bankacılık işlemlerinde sorun yaşamamak için özellikle olağan dışı veya yüksek tutarlı para transferlerinde paranın kaynağını gösteren belgelerin saklanması önem taşıyor.

Müşterilerin bankalardan gelen bilgi ve belge taleplerini dikkate alması, gerektiğinde müşteri temsilcileriyle iletişime geçmesi öneriliyor.

Öte yandan her belge talebinin otomatik olarak hesap kapatılmasıyla sonuçlanmadığı, uygulanacak tedbirlerin işlemin niteliğine ve ilgili mevzuata göre değiştiği belirtiliyor.

Mali Suçları Araştırma KuruluEkonomiBankaSon Dakika

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