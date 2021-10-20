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Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı - Son Dakika

Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı

20.10.2021 17:34
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatından düşen işçi taktığı emniyet halatı sayesinde hayata kalmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi diğer işçiler kurtardı.

Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü. Belinde emniyet halatı takılı olan işçi bu sayede yere düşmekten kurtularak apartmanın dördüncü kat seviyesinde asılı kaldı.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. Dördüncü katta bulunan pencereye gelen diğer işçiler düşen işçinin emniyet halatını çekerek onu pencereden içeri almayı başardılar.

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçi yaşamla ölüm arasında asılı kaldı

UZUN SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.

Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı

Adalet, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı - Son Dakika


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