Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika

Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bağlı bazı köylerde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bağlı bazı köylerde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.


Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köylün bağlantı yolları ulaşıma açıldı. Öte yandan, ana yola ulaşmakta güçlük çeken köylüler küreklerle çığıra denilen yaya yolunu açtılar. Beyaza bürünen köyde çekilen fotoğraflarda ise görsel güzelliklerin yansıdığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
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