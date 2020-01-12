Bu köyde kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köylün bağlantı yolları ulaşıma açıldı. Öte yandan, ana yola ulaşmakta güçlük çeken köylüler küreklerle çığıra denilen yaya yolunu açtılar. Beyaza bürünen köyde çekilen fotoğraflarda ise görsel güzelliklerin yansıdığı görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bağlı bazı köylerde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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