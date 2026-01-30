Buca'da Sağanak, Şehri Su Bastı - Son Dakika
Buca'da Sağanak, Şehri Su Bastı

30.01.2026 00:09
Buca'da yağan yağmur sonrası esnaf isyan etti, alt geçitler su altında kaldı.

'BARAJLARDA SU YOK, ŞEHRİ SU BASIYOR'

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca'da, Forbest Caddesi sular altında kalırken, bölgedeki esnaflardan Bora Cenk Çelik (36), tıkanan mazgalları temizlemeye çalıştı. Çelik, "Büyük bir afet. Buca'mızın sorunu bu. 2 yıl önce bu kanalları yaptılar. Su basmayacak denildi. 2 yıl buranın tozunu topağını çektik. Yağmur damla projesi diye yapıldı. Yağmur yağdı barajlarda su yok, şehri su basıyor" dedi.

'ÇOK MAĞDURUZ'

İş yerini su basan kuaför Ramazan Yılmaz, "Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a sesleniyorum. Ondan rica ediyorum, çektiğimiz şu rezilliği görsün. Gerçekten çok mağduruz. Kız kardeşim içerde şu an ve beline kadar ıslanmış durumda. Burası bizim için çok büyük bir sorun oldu. Arabam da büyük ihtimalle pert oldu" ifadelerini kullandı.

Yağıştan etkilenen esnaflardan Engin Fidan ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi'nin başarısı. Ne kadar başarılı olduklarını herkes görsün. İş yerimizi su bastı. Bunun maddi ve manevi zararını belediye ödeyecek mi? İtfaiye arandığı halde emniyeti bağladılar, böyle bir düzensizlik olmaz" diye konuştu.

"Her yağmur yağdığında ben bunu çekmez zorumda mıyım?" diye sorun esnaf Erman Tosun, "Yazık, günah değil mi bana? Dükkan şu an kapalı. Buradaki bütün esnaflar şikayetçi. Sürekli dilekçe yazıyoruz. Rögar yaptılar. Öğretmenler Sokağı'na da yapsana. Yukarıdan gelen suyu niye engellemiyorsun? Rögar yaptılar; görüntü 8 metre gider 1,5 metre. 3 saattir uğraşıyorum burada" dedi.

ALT GEÇİT SU ALTINDA KALDI

Bu arada Gaziemir ilçesinde de alt geçitlerde yoğun su birikintileri olduğu ve trafikte bulunan araç sürücüleri ile motosiklet sürücülerinin zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Mustafa İÇ-Tolga Tahtçı/İzmir,

Kaynak: DHA

