Bülent Yavuz: Kural hatası yok, esefle kınıyorum

MHK Başkanı Zekeriya Alp'e bayılıyorum. Genç ve yeni isimlere gözü kapalı en önemli maçları veriyor. F.Bahçe-A.Gücü maçının hakemi Abdülkadir Bitigen, başkanını yanıltmadı, maçı güzel yönetti.



F.Bahçe'nin ilk golünden önce top Ozan'dan auta çıkmıştı. Korner verdi, o da gitti gol oldu. Bu pozisyon olmasa hakem için mükemmel diyecektim. Neden mi? Çünkü eğilmedi, bükülmedi, hiçbir baskı altında kalmadı. Çağdaştı. Tempolu oyunun önemli bir parçasıydı. Pozisyonlara gelince....



1- 2. dakikada A.Gücü penaltı bekledi ama omuz omuza mücadeleydi.



2- F.Bahçe'nin ilk golü kornerden geldi. Pozisyon korner değil aut olmalıydı. Zira top Ozan Tufan'dan çıkmıştı. Yardımcı hakemin bir anlık hatası hakeme yanlış yaptırdı. Ankaragücü'nün iddia ettiği gibi bir kural hatası söz konusu değil. Bu tür bildirileri esefle kınıyorum.



3- 58'de Pazdan-Muriqi mücadelesinde F.Bahçe penaltı bekledi. Muriqi teması Pazdan'a yapıyor. Haliyle Pazdan'ın dengesi bozuluyor ve Muriqi'nin üstüne düşüyor. Kesinlikle penaltı değil