Son Dakika Haberleri: Bursa Bursa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa Bursa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

38 dakika önce

Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 44 yaşındaki Bülent Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 44 yaşındaki Bülent Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde ki evinde yalnız yaşayan 44 yaşındaki unlu mamüller ustası Bülent Çelik, sabah saatlerinde çalıştığı fırına gitmedi. Telefonları açmamasıyla şüphelenen mesai arkadaşları, evine geldi ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine arka bahçeden eve giren fırın çalışanları, Bülent Çelik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bülent Çelik'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesi ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, Çelik'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:03 Kaynak: DHA

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