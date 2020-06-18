Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (4) - Son Dakika

Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (4)
'DENİZE DÜŞTÜĞÜNÜ SANMIŞ'Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu'nun kayınbiraderi Ferhat Kahvecioğlu, yengesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
'DENİZE DÜŞTÜĞÜNÜ SANMIŞ'
Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu'nun kayınbiraderi Ferhat Kahvecioğlu, yengesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ferhat Kahvecioğlu, yengesini kurtaran Sinan Yılmaz'a da teşekkür etti.Ferhat Kahvecioğlu yengesinin evlenecek olan oğlu için alışveriş yapmaya çıktığını belirterek," Hastamızın sağlık durumu çok şükür iyi ve iyiye gidiyor. Böyle olmasını biz de istemezdik. Doğal bir felaket yaşadık. Aniden bastıran selle aşağıya kadar sürüklenmesi ve vücudunun çoğu yerinde çizik hatta kaburgalarında kırık olduğu söylendi. Zaten doktorlarımız ilgileniyor. Şu anda sağlık durumu iyiye gidiyor. Olay anını anlattı bize. Çarşıdan dönerken bayır aşağı selin geldiğini görünce karşıya geçmek istemiş. O anda da dengesini kaybedince ayağı kaymış ve sele kapılmış. Buna da şükür Allah evlatlarına bağışladı. Yaklaşık 850 metre sürüklenmiş. Olayın ardından hissettiklerini anlattı bize. 'Birden denize düştüm ve boğuluyorum sandım' dedi. Biz de kendisini kurtaran esnafa gidip teşekkür edeceğiz. Allah bin kere razı olsun o insandan, çok büyük bir fedakarlıkla suya atlamış ve yengemi sudan çıkarmış. Bizim Türk insanı duyarlıdır. Yengemi kurtarana sizin aracılığınızla çok teşekkür ederim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:27 Kaynak: DHA
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