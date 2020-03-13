Oyun, 20'nci yüzyıldaki fiziksel şiddet, soygunlar, yangınlar, baskılar gibi sosyal sorunların siyasetçilerin ve halkın üzerindeki etkileşimlerini konu aldı.

Koreografisini Majlajdo Gala'nın üstlendiği ve Kosova Ulusal Tiyatro'sunun sahnelediği oyun sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Oyunda, Bujar Ahmeti, Afrim Kasapollo, Afrim Muçaj, Labinot Raci ve Valmir Krasniqi gibi oyuncular performans sergiledi.

Bursa 'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'incisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında Kosova 'dan "Arturo Ui" adlı oyun sahnelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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