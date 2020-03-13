Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" - Son Dakika
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Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"

32 dakika önce

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'incisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında Kosova'dan "Arturo Ui" adlı oyun sahnelendi.

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'incisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında Kosova'dan "Arturo Ui" adlı oyun sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda Bertholt Brecht'in kaleme aldığı oyunu Bekim Lumi yönetti.

Oyunda, Bujar Ahmeti, Afrim Kasapollo, Afrim Muçaj, Labinot Raci ve Valmir Krasniqi gibi oyuncular performans sergiledi.

Koreografisini Majlajdo Gala'nın üstlendiği ve Kosova Ulusal Tiyatro'sunun sahnelediği oyun sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Oyun, 20'nci yüzyıldaki fiziksel şiddet, soygunlar, yangınlar, baskılar gibi sosyal sorunların siyasetçilerin ve halkın üzerindeki etkileşimlerini konu aldı.

Bursa'da Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali

Kosova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:23 Kaynak: AA
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