Bursa'da "yok artık" dedirten olay! Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu - Son Dakika
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Bursa'da "yok artık" dedirten olay! Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu

26.11.2022 17:45

Bursa'da çay ocağı sahibi İsmail Güder, çayı geç getirdiği için tartıştığı müşterisinin gönderdiği bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Tetiğe basan 14 yaşındaki zanlı yakalanırken, yaralanan mekan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda meydana gelen olayda, çay ocağı sahibi İsmail Güder (51) ile K.D. isimli müşterisi arasında çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi. Müşteri, çay ocağından ayrılırken, "Yeğenimi göndereceğim" dedi.

KASIĞINDAN VURULDU

Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz kişi, İsmail Güder'e tabancayla ateş etti. Güder kasığından vurularak yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

TORUNU ÇIKTI

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Güder'i tabancayla vuranın ise K.D.'nin torunu M.E.K. (14) olduğunu, şüpheliyi de olay yerinden H.D.'nin (22) kaçırdığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, M.E.K. ve H.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA
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Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'yok artık' dedirten olay! Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da "yok artık" dedirten olay! Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu - Son Dakika
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