Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Müge Anlı'ya seslendi

Özlem Eroğlu:

İlçede yürüyerek ulaşımı bırakın araçla bile ulaşım çok zorken çöp konteynırlarını nasıl alabiliyorlar çöp konteynırları sonraki iş önce yolları bir düzeltsinler. Her yer kazili, her yer çamur ,her yer su içerisinde bu şartlar altında ilçede salgın hastalık bile çıkar yıllardır hep aynı bir bitiremediler şu yol yapımını sonra çıkmış konteyner arıyorlar ??