Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Müge Anlı'ya seslendi - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Müge Anlı'ya seslendi

06.06.2023 11:41

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kaybolan çöp konteynerleri için Müge Anlı'dan yardım istedi. Bugüne kadar onlarca çöp konteynerinin kaybolması üzerine çaresizlik içinde kalan Başkan Kanar'ın talebi sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye başkanlığı görevinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ilçedeki sorunları esprili bir dil ile aktardı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar bu sefer ATV'de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı sunucusu Müge Anlı'ya seslendi.

"KAYBOLAN ÇOK KONTEYNIRLARINI BULABİLİR Mİ?"

Kayıpları bulmasıyla ünlü olan Müge Anlı'dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerini bulmasını isteyen Başkan Kanar'ın mesajı sosyal medyada ilgi gördü. Başkan Mehmet Kanar yaptığı paylaşımda "Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi? İlçemizde yoğunlaşan çöp konteynırlarının kaybolmasının önüne geçebilmek adına siz kıymetli hemşehrilerimizden yardım istiyoruz. Çöp konteynırı eksik olan mahalleler ve çalındığına tanıklık eden vatandaşlarımızın 444 3 815 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını rica edeceğiz. Kamu malına verilen bu zararı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Müge Anlı'ya seslendi
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Müge Anlı'ya seslendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Özlem Eroğlu: İlçede yürüyerek ulaşımı bırakın araçla bile ulaşım çok zorken çöp konteynırlarını nasıl alabiliyorlar çöp konteynırları sonraki iş önce yolları bir düzeltsinler. Her yer kazili, her yer çamur ,her yer su içerisinde bu şartlar altında ilçede salgın hastalık bile çıkar yıllardır hep aynı bir bitiremediler şu yol yapımını sonra çıkmış konteyner arıyorlar ?? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özlem Eroğlu: İlçe yürümeyi bırakın araçla bile zor ulaşım sağlarken konteynelari nasıl alabiliyorlar anlamış değilim.oncelikle yıllardır köy yolundan bile beter hale getirilen yolları duzeltsinler,çöp konteynerlari sonraki iş.her yer kazıli,her yer çamur.ilcedeki insanlar bu gidişle salgına bile yakalanır... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mesut yuksel: Müge anlının programını ve buna benzer diğer programları eshefle kınıyorum. Bu tip programların derhal kaldırılması gerekir. Zavallı insanların duygularıyla oynayıp reyting yapıyorlar. Bunlara RTUK nasıl izin veriyor çok merak ediyorum?Bunların yerine insanlara bedavadan National geographic izletsen, belki birşey öğretirsin. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Müge Anlı'ya seslendi - Son Dakika


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