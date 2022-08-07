Annesinin emzirerek beşiğine yatırdığı 2 günlük bebek yaşamını yitirdi

İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 5 Ağustos'ta 'Kadra' isimli bir erkek çocuğu doğuran Suriye uyruklu Yasemin Yahya, bebeğini emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Sabah uyanan Yasemin ve Enes Yahya çifti, oğullarını hareketsiz görünce özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi.

BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kadra bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NEFES BORUSUNA ANNE SÜTÜ KAÇTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bebeğin emzirme sonrası nefes borusuna anne sütü kaçtığı tahmin ediliyor. Kesin sonuç otopsi raporu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.