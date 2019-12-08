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Bursalı inşaat ve yapı sektörü temsilcileri Dubai'de

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) üyesi inşaat ve yapı sektörü temsilcileri, Dubai'de düzenlenen 'The Big 5 İnşaat ve Yapı' Fuarı'nda incelemelerde bulundu.

Bursalı inşaat ve yapı sektörü temsilcileri Dubai'de, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) üyesi inşaat ve yapı sektörü temsilcileri, Dubai'de düzenlenen 'The Big 5 İnşaat ve Yapı' Fuarı'nda incelemelerde bulundu.


Küresel Fuar Acentesi kapsamında şimdiye kadar 6 binin üzerinde iş insanını 180'i aşkın fuar organizasyonu ile buluşturan BTSO, 2019 yılında ihracat seferberliği için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. KOSGEB ve BTSO destekleriyle Bursalı inşaat ve yapı fuarı temsilcilerinde oluşan heyet, 'The Big 5 Dubai 2019 Fuarı'nı mercek altına aldı. Ortadoğu'nun alanında en büyük inşaat ve yapı malzemeleri fuarını ziyaret eden BTSO üyeleri, sektördeki yenilikleri yakından inceleme imkanı yakaladı. Heyet, ayrıca Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türkiye İş Konseyi ve Dubai Ticaret Ataşeliğinin düzenlediği, Dubai de yeni açılacak serbest bölgenin tanıtım toplantısına da katıldı.


Fuarın heyet başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Kemal Cüneyt Erdem, 65 bin kişinin ziyaret ettiği inşaat ve yapı malzemeleri fuarında 134 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın stant açtığını söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonluğunda verimli bir fuar programı gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdem, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki yeni teknolojileri ve projeleri inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti. BTSO ve KOSGEB'in katkılarıyla düzenlenen fuarın firmalara yeni ufuklar kazandırdığına inandığını dile getiren Erdem, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Fuar programı firmalarımız için bir tecrübe olurken, firmalar için de birçok fırsat sunuyor. Fuar sayesinde sektördeki küresel ölçekli firmaların çalışmalarını yakın takip etme imkanı bulduk" dedi.


Öte yandan BTSO ve KOSGEB, fuar organizasyonlarında firmalara ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarında avantajlar sunmaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken, BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defa olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor. BTSO üyeleri, www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine ilişkin organizasyonlar için başvuruda da bulunabiliyor. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Dubai, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:18 Kaynak: İHA
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