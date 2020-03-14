Bursaspor 1-1 Boluspor

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 58 Burak Kapacak), Seleznov
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 84 Burak Bekaroğlu), Gökhan Sazdağı, Sincere, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 78 Arif Morkaya), Kidric (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak
Goller: Dk. 7 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 58 Emir Halilovic (Boluspor)