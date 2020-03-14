Bursaspor 1-1 Boluspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor 1-1 Boluspor - Son Dakika Spor

Bursaspor 1-1 Boluspor

6 saat önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal MaviBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.

Bursaspor 1-1 Boluspor, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 58 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 80 Ali Akman), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 58 Burak Kapacak), Seleznov


Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 84 Burak Bekaroğlu), Gökhan Sazdağı, Sincere, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 78 Arif Morkaya), Kidric (Dk. 65 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak


Goller: Dk. 7 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 20 Mustafa Durak (Boluspor)


Sarı kart: Dk. 58 Emir Halilovic (Boluspor)


Tayfur Bingöl, Çağlar Şahin, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:13 
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