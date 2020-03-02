Bursaspor Başkanı Mestan'dan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Mestan'dan açıklama - Son Dakika Spor

Bursaspor Başkanı Mestan'dan açıklama

6 saat önce

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Hakem hataları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki bir çok karşılaşmada da mağdur edilmiştik ama son dönemde, bu hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte oluşu kaygı verici boyutlara ulaştığı için, kurullar ve kurumlar nezdinde...

Bursaspor Başkanı Mestan'dan açıklama, System.String[]

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Hakem hataları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki bir çok karşılaşmada da mağdur edilmiştik ama son dönemde, bu hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte oluşu kaygı verici boyutlara ulaştığı için, kurullar ve kurumlar nezdinde haklarımızı sonuna kadar savunmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, hakem hatalarına ilişkin kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Başkan Mestan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"9 aydan bu yana son derece meşakkatli, ağır ve yıpratıcı süreçlerden geçiyoruz. Büyük Bursaspor camiası olarak, ilk günkü hedefimizden fikren ve ruhen milim sapma olmadığını, takımımızı ait olduğu yere, şampiyon olduğu süper lige taşıyacağımıza dair inancımızı da güçlü bir şekilde muhafaza ettiğimizi bütün futbol kamuoyu önünde bir kez daha vurguluyoruz. Bursaspor sevdalıları, son maça, son topa, son pasa kadar mücadelesinden vazgeçmeyecektir.

Sezon içinde sergilediğimiz futbol ve futbolcularımızın performansları açısından zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşadık. Özellikle son haftayı, bize bağlı olan ya da olmayan bir çok faktör nedeniyle arzulamadığımız bir şekilde noktaladık. Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın haksız bir şekilde oyundan atılması, son iç saha maçında iki metre ofsayttan yediğimiz gol ve lehimize verilmesi gereken bariz bir penaltıyla birlikte, Ümraniye karşılaşmasındaki bariz ve fahiş hakem hataları nedeniyle puanlar kaybettik ve yıprandık ama bilinmelidir ki, umudumuzu ve mücadele azmimizi yitirmedik. Hakem hataları nedeniyle sezonun ilk yarısındaki birçok karşılaşmada da mağdur edilmiştik ama son dönemde, bu hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte oluşu kaygı verici boyutlara ulaştığı için, kurullar ve kurumlar nezdinde haklarımızı sonuna kadar savunmayı sürdürüyoruz. Kalan 9 maçta da hiç bir mazeretin arkasına sığınmadan her ne pahasına olursa olsun hedefimize ulaşacağımıza ve süper lige çıkacağımıza inanıyoruz. Bu şerefli formayı taşımaya başladıkları ilk günden itibaren emeğini sakınmayan ve inancını koruyan teknik heyetimizle birlikte oyuncu kadromuza güvenimizin tam olduğunu belirtiyor, büyük taraftarımızın şanlı armaya desteğini sürdüreceklerine inanıyorum."


Mesut Mestan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:33 Kaynak: DHA
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