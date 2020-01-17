Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti - Son Dakika Spor

Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti

6 saat önce

Bursaspor, son olarak Yukatel Denizlispor forması giyen Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti, System.String[]

Bursaspor, son olarak Yukatel Denizlispor forması giyen Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli sol bek Kerem Can ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyüz, Bursaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

"Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum." diyen Akyüz, "Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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