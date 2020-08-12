Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2020-2021 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2020-2021 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sezon hazırlıklarının ilk etabına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayan yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde ilk çalışmasını yaptı.

Antrenör Musa Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanın son bölümünde oyuncular, düz koşu yaptı.

İzinli olan Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Serdar Özkan, Kubilay Kanatsızkuş ile sakatlıkları bulunan Burak Kapacak, Burak Altıparmak, Onur Atasayar ve milli takımlarda yer alan Ozan İsmail Koç ile Canberk Yurdakul, antrenmana katılmadı.

Bursaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 21:47

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
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