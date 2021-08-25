Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi ile devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi ile devam ediyor. Zaferi'nin kazanıldığı Büyük Taarruzun başladığı Şuhut'ta düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Büyük Taarruz'u anlatan kitap sergisi açıldı. Rehber Habib Akalın öncülüğünde Atatürk Parkı'nda düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

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