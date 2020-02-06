"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin lira hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü' projesine 1 milyon 200 bin lira hibe desteği - Son Dakika

"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin lira hibe desteği

6 saat önce

Uşak Valili İl Özel İdaresinin 'Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü' projesi, ZEKA'dan 1 milyon 200 bin lira hibe desteği alacak.

Uşak Valili İl Özel İdaresinin 'Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü' projesi, ZEKA'dan 1 milyon 200 bin lira hibe desteği alacak. Proje ile belediye binası aromatik bitki yağı çıkarma ve işleme merkezine dönüştürülecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Ziraat Odasının da ortağı olduğu "Büyükoturak Köyü Doğal Yaşam Köyü" projesi, kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı. Banaz Kaymakamlığınca bu sene Büyükoturak köyünde 100 dekara yakın lavanta ekimi yaptırıldı. Köylünün kendi yetiştirdiği aromatik bitkiler, bu tesiste işlenip pazarlanabilir hale getirilebilecek.


Bu kapsamda 1 milyon 440 bin 900 lira bütçeye sahip olan proje, ZEKA tarafından yüzde 90 oranında desteklenerek, 1 milyon 200 bin 000 lira hibe desteği alacak.


Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tarım İlçe Müdürlüğünün de iştirakçi olduğu proje çerçevesinde, Lavanta başta olmak üzere, çeşitli aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin verilmesi, ekim-dikiminin arttırılması, üretilen tıbbi-aromatik bitkilerin işleneceği üretim tesisleri kurularak elde edilen nihai ürünün pazarlanması hedefleniyor. - UŞAK

Büyükoturak, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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