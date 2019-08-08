Büyükşehir zabıtadan yoğun bayram mesaisi

Belirli tarih aralıklarında bir yetişkin bir de çocuk filminin gösterimde olacağı sinema salonlarında Beylikdüzülü vatandaşlar filmleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

Kültür ve sanatın her dalını destekleyen ve bu yönde önemli hizmetlere imza atan Beylikdüzü Belediyesi Ağustos ayı boyunca çeşitli filmleri BAKSM sinema perdelerine taşıyarak sinemaseverleri birbirinden keyifli filmlerde buluşturacak. 2-9 Ağustos tarihlerinde yetişkinler için "Aynı Yıldızın Altında", çocuklar içinse "Angry Birds" filmleriyle başlayan sinema günleri; 17-22 Ağustos tarihlerinde yetişkinler için "Truman Show", çocuklar içinse "Ters Yüz" filmleriyle devam edecek.

İki farklı sinema salonunda gösterim

Hem çocukların hem de ailelerinin keyifli vakit geçirmesi adına, 17-22 Ağustos tarihleri arasında Şener Şen Sinema Salonu'nda "Truman Show" 14:30,17:00 ve 19:00 seanslarıyla; Ayşen Gruda Sinema Salonu'nda "Ters Yüz" 14:00, 16:30, 18:30 seanslarıyla izleyiciler ile buluşacak.Eğlence dolu anlar yaşamak isteyen tüm vatandaşlar biletlerini programdan 1 saat önce BAKSM gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecek.