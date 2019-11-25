Son Dakika Haberleri: Camila Cabello ve Shawn Mendes'in performansı çok konuşuldu
Son Dakika Magazin Camila Cabello ve Shawn Mendes'in performansı çok konuşuldu - Son Dakika Magazin

Camila Cabello ve Shawn Mendes'in performansı çok konuşuldu

6 saat önce

Los Angeles'ta dün gece düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards) gecesinde ödül heyecanı bir yana sahnede de renkli gösteriler sergilendi.

Camila Cabello ve Shawn Mendes'in performansı çok konuşuldu, System.String[]

Los Angeles'ta dün gece düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards) gecesinde ödül heyecanı bir yana sahnede de renkli gösteriler sergilendi.


Selena Gomez, Taylor Swift, Camila Cabello ve Shawh Mendes, dansçıları eşliğinde sahneye çıktı. O sırada da ilginç anlar yaşandı. Bunlardan birinin kahramanı da bir süredir aşk yaşayan Camila Cabello ile Shawn Mendes oldu.


İki genç şarkıcı, gecede kendilerine en iyi işbirliği ödülünü kazandıran Senorita şarkısını sahnede seslendirdi. Cabello ve Mendes, şarkı söylerken romantik anlar da yaşadı. Ancak genç çift, heyecan içinde kendilerini izleyenlere bir de küçük sürpriz hazırladı.


Şarkının sonuna doğru birbirlerine iyice yaklaşıp gözlerinin içine bakmaya başlayan çift, tam herkes öpüşmelerini beklerken bir anda ayrıldı. O anlarda da şarkının yarattığı romantizm duygusuna iyice kapılan seyirciler küçük bir şaşkınlık yaşadı.


Hatta şovu baştan sona keyifle izleyen Swift, tam Cabello ve Mendes'in öpüşeceğini sandığı anda bunu yapmadan şarkıyı bitirdiklerini görünce şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Gecede kendisi de ödül alan Swift, sonra gülmeye başladı.

Selena Gomez, Los Angeles, Swift, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:41 
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