Caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçakladı

Samsun'da bir kişi caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi bir anlık öfke ile 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralarken, gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişi caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi bir anlık öfke ile 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralarken, gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Orucbey Caddesi Hastanebaşı Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin tuvaletinde karşılaştığı S.D.'yi (35) 11 yerinden bıçaklayan S.E.(27) kaçtı. 11 yerinden bıçaklanan S.D. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.E. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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