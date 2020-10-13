Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti serbest bırakıldı - Son Dakika

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti serbest bırakıldı

13.10.2020 22:09
Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti serbest bırakıldı, System.String[]

Bir yılı aşkın süredir gözaltında tutulan Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve önde gelen siyasetçilerinden Mehbuba Müfti, serbest bırakıldı.

Bir yılı aşkın süredir gözaltında tutulan Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve önde gelen siyasetçilerinden Mehbuba Müfti, serbest bırakıldı.

Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter'da "Bayan Mehbuba serbest bırakıldı." paylaşımını yaparken eski Başbakan'ın kızı İltica, annesinin salıverilmesiyle ailesinin çok rahatladığını söyledi.

İltica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadece annem değil. Keşmir, açık hava cezaevi olmayı sürdürüyor. Yasa dışı gözaltına alınan yüzlerce kişinin ailelerinin de rahat bir nefes almasını ümit ediyorum." dedi.

Halkın Demokratik Partisi'nin Sözcüsü, Müfti'nin 16 Ekim'de basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı

Müfti, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan bir gün önce tartışmalı Kamu Güvenliği Yasası çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Mehbuba Müfti, Cammu Keşmir'in kaybettiği özel statüsü için savaşmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Hindistan'da 1978 tarihli Kamu Güvenliği Yasası kapsamında kamu düzenini bozan kişiler, 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabiliyorken bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor.

Yasa kapsamında devletin güvenliğini tehdit edenler ise 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Başbakan, Ağustos, Kamu, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti serbest bırakıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Apple'ın bu gece tanıttığı iPhone 12 ailesinin model model satış fiyatları Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de İngiltere'de koronavirüs salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere         
22:10
Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor         
21:17
Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır         
20:54
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri         
19:59
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 22:25:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei