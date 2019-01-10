Çanakkale Boğazı'nda Denizin Rengi Değişti

ÇANAKKALE Boğazı'nda denizin bir bölümü, Sarıçay'dan akan çamurlu su nedeniyle, griye döndü.

ÇANAKKALE Boğazı'nda denizin bir bölümü, Sarıçay'dan akan çamurlu su nedeniyle, griye döndü.



Çanakkale'de lodos fırtınası ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay'dan denize döküldü. Çamurlu su, lodosun etkisiyle Çimerlik Kalesi önünden boğaza yayıldı. Anadolu yakasındaki Çanakkale tarafında deniz, gri renge büründü. Avrupa yakasındaki Kilitbahir köyü tarafı ise mavi olarak kaldı.



- Çanakkale

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