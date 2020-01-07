Canberk Dilaver: "Gerekirse tekmeye kafa uzatacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Canberk Dilaver: 'Gerekirse tekmeye kafa uzatacağız' - Son Dakika Spor

Canberk Dilaver: "Gerekirse tekmeye kafa uzatacağız"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un devre arasında Yılport Samsunspor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Canberk Dilaver, gerekirse tekmeye kafa uzatacaklarını, sahada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Canberk Dilaver:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un devre arasında Yılport Samsunspor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Canberk Dilaver, gerekirse tekmeye kafa uzatacaklarını, sahada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.


Adanaspor'un sol bek oyuncusu Canberk Dilaver, açıklamalarda bulundu. Dilaver, Adanaspor'da olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu sene herkesin çok sabırlı olması gerekiyor. Bu sene Canberk, Ahmet, Mehmet önemli değil. Bu yıl ne olursa olsun kümede kalmamız lazım. Gerekirse tekmeye kafa uzatacağız. Hepimiz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız lazım. Aklımda düşme korkusu kesinlikle yok. Takımımız birbirine kenetlenirse her şeyin üstesinden geliriz. Sakatlığım ile ilgili hiç bir sıkıntım yok. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Gayet iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Eksiklerimizi giderdiğimiz takdirde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Canberk Dilaver, Samsunspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
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