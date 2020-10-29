Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Çankırı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Valilik tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamındaki fener alayı, yağmur altında Fuar Yolu mevkisinden başladı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Vali Abdullah Ayaz, yürüyüş sonunda vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yürüyüşe Vali Ayaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.